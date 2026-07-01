Giá gas bán lẻ đồng loạt giảm mạnh từ ngày 1-7, với mức giảm phổ biến từ 55.000 - 71.000 đồng/mỗi bình 12kg, tùy thương hiệu.

Trong đó, các thương hiệu như City Petro, Vina Pacific Petro giảm 55.000 đồng/bình 12kg, Long Yin Energy thông báo giảm 5.833 đồng/kg, tương đương gần 70.000 đồng/bình 12kg. Riêng Saigon Petro điều chỉnh giảm 71.000 đồng, đưa giá bán lẻ bình 12kg xuống còn 556.500 đồng.

Khảo sát tại một số cửa hàng bán lẻ ở TPHCM cho thấy, sau điều chỉnh, giá gas đến tay người tiêu dùng dao động khoảng 280.000 đồng/bình 6kg, gần 500.000 đồng/bình 12kg, khoảng 1,9 triệu đồng/bình 45kg và gần 2,1 triệu đồng/bình 50kg.

Nhiều thương hiệu gas trên thị trường giảm giá từ 1-7

Theo ông Lê Quang Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần năng lượng Long Yin Long An, giá gas giảm do tình hình chiến sự ở Trung Đông đã hạ nhiệt. Cụ thể, giá gas thế giới theo hợp đồng (giá CP) nhập khẩu áp dụng trong tháng 7-2026 chốt mức 590 USD/tấn, giảm 200 USD/tấn so với tháng trước.

Dù giá giảm mạnh, nhiều người tiêu dùng nhận định mức điều chỉnh này chưa đủ bù đắp cho các đợt tăng phi mã trước đó. Bà Mai Thị Thuấn, ngụ phường Trung Mỹ Tây, cho hay mỗi tháng gia đình tiêu thụ khoảng 7 bình gas 12kg.

"Trước tháng 3, giá gas ở mức hơn 420.000 đồng/bình rồi liên tục leo lên hơn 590.000 đồng, khiến chi phí kinh doanh bị đội lên đáng kể. Do nền giá hiện tại vẫn còn cao, một số hộ dân xung quanh tôi đang tính toán chuyển hẳn sang sử dụng bếp điện để tiết kiệm chi phí", bà Mai Thị Thuấn nói.

Thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), khối lượng LPG nhập khẩu đã thu xếp cho tháng 6 và tháng 7-2026 khoảng 140.000 tấn, bao gồm LPG lạnh và LPG định áp, cùng với lượng sản xuất trong nước đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu khách hàng nội địa cũng như hệ thống kinh doanh LPG mang thương hiệu Petrovietnam Gas trên toàn quốc. Tàu METHANE MICKIE HARPER vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải. Ảnh: PV GAS

THI HỒNG