Xăng E10 chiếm hơn 94% lượng tiêu thụ sau 1 tháng triển khai

Tại tọa đàm về “xăng E10 - bài toán khoa học và an ninh năng lượng quốc gia” diễn ra sáng 2-7, Bộ Công thương thông tin, tính đến ngày 28-6, sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên cả nước đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng E10 đạt 924 triệu lít, chiếm hơn 94% tổng lượng tiêu thụ.

Các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý trao đổi tại tọa đàm, sáng 2-7. Ảnh: THANH TUẤN

Theo Bộ Công thương, toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang kinh doanh xăng E10. Các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc gián đoạn cung ứng.

Theo số liệu được công bố tại tọa đàm, sau 1 tháng triển khai, các chỉ số ô nhiễm như CO, NO₂ và bụi mịn tại Hà Nội và TPHCM đều có xu hướng giảm. Đây là một trong những kết quả bước đầu của lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

Xăng E10 hiện đã chiếm hơn 94% thị trường Việt Nam. Ảnh: DMS

Về nguồn cung ethanol, hiện Việt Nam có 3 nhà máy đang hoạt động với tổng công suất khoảng 18.000m3 mỗi tháng, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu pha chế xăng E10. Dự kiến đến cuối tháng 7-2026, khi Nhà máy cồn Đắk Nông đi vào vận hành, công suất sẽ tăng lên hơn 20.000m3 mỗi tháng. Nguồn xăng nền hiện chủ yếu được bảo đảm từ 2 nhà máy lọc dầu: Nghi Sơn và Dung Quất.

Theo bà Vũ Thiên Hương, đại diện Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam chưa cần đặt mục tiêu tự chủ hoàn toàn nguồn ethanol. Việc duy trì một tỷ lệ nhập khẩu phù hợp từ các đối tác sẽ giúp đa dạng nguồn cung, giảm rủi ro do thời tiết hoặc biến động nguyên liệu. Mục tiêu đến cuối năm 2026 là nâng tỷ lệ tự chủ ethanol lên khoảng 30-35% khi một số nhà máy được khôi phục hoạt động.

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