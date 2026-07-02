Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16 giờ ngày 2-7

Chiều 2-7, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo định kỳ. Từ 16 giờ cùng ngày, giá tất cả mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đồng loạt giảm so với mức giá điều hành ngày 1-7.

Người dân ở Hà Nội đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Sau khi điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 19.730 đồng/lít, giảm 1.055 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá bán tối đa 20.415 đồng/lít, giảm 788 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 21.176 đồng/lít, giảm 690 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán tối đa 14.053 đồng/kg, giảm 977 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel, 400 đồng/kg đối với dầu mazut. Cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành từ ngày 25-6 đến hết ngày 1-7, bình quân giá xăng RON92 là 98,166 USD/thùng, xăng RON95 là 100,092 USD/thùng và dầu diesel 0.05S là 111,8 USD/thùng.

PHÚC HẬU