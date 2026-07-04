Giá heo hơi giảm mạnh ở cả 3 miền do nguồn cung tăng

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá heo hơi trong tháng 6 vừa qua giảm ở cả 3 miền do áp lực nguồn cung tăng và sức mua yếu. Mức giảm mạnh nhất là ở khu vực phía Nam, lên tới 6.400 đồng/kg so với tháng trước.

Giá heo tại chợ đầu mối giảm do nguồn cung tăng. Ảnh minh họa

So với tháng 5, giá heo hơi ở miền Bắc giảm khoảng 1.000 đồng/kg, hiện xuống còn 66.000-67.000 đồng/kg. Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá giảm khoảng 4.000 đồng/kg, dao động còn 62.000-66.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam có mức giảm mạnh nhất, khoảng 6.400 đồng/kg, hiện xuống còn 61.000-63.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá heo hơi giảm là do áp lực nguồn cung tăng và sức mua trên thị trường còn yếu.

Trong khi đó, giá thu mua gà thịt hiện có xu hướng tăng ở nhiều khu vực. Giá gà thịt lông màu tại miền Bắc giữ ở mức 48.000 đồng/kg, miền Trung tăng 2.600 đồng/kg lên 46.000 đồng/kg, miền Nam tăng 3.000 đồng/kg lên 48.000 đồng/kg. Giá gà công nghiệp cũng tăng ở cả 3 miền. Hiện giá trứng gà ổn định nhưng vẫn ở mức thấp do nguồn cung dồi dào.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tháng 6, tổng đàn heo ước tăng 2,2%, tổng đàn gia cầm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,86 triệu tấn, tăng 4,8%; sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 5,6%.

PHÚC HẬU