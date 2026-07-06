Kinh tế

Thị trường

Chiều 6-7, giá vàng trong nước quay đầu giảm

SGGPO

Chiều nay 6-7, giá vàng trong nước giảm sau khi đứng giá vào buổi sáng, nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,5-19,1 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-7, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng SJC 400.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

IMG_4418.jpg
Giá vàng trong nước quay đầu giảm, chiều 6-7

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,9-148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9-151 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 6-7 (giờ Việt Nam) còn 4.137,8 USD/ounce, giảm gần 38 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,5-19,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận 1 tuần phục hồi trước đó. Cuối tuần trước, giá vàng thế giới tăng lên gần mốc 4.200 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại trên thị trường châu Á ngày 6-7 (giờ Việt Nam).

Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED), dự kiến được công bố vào thứ Tư (giờ địa phương) để tìm thêm thông tin về chính sách tiền tệ.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Công ty SJC Vàng miếng SJC Tập đoàn Phú Quý PNJ Tập đoàn DOJI Giá vàng Nhẫn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn