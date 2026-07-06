Chiều 6-7, giá vàng trong nước quay đầu giảm

Chiều nay 6-7, giá vàng trong nước giảm sau khi đứng giá vào buổi sáng, nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,5-19,1 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-7, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng SJC 400.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm, chiều 6-7

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,9-148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9-151 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 6-7 (giờ Việt Nam) còn 4.137,8 USD/ounce, giảm gần 38 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,5-19,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận 1 tuần phục hồi trước đó. Cuối tuần trước, giá vàng thế giới tăng lên gần mốc 4.200 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại trên thị trường châu Á ngày 6-7 (giờ Việt Nam).

Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED), dự kiến được công bố vào thứ Tư (giờ địa phương) để tìm thêm thông tin về chính sách tiền tệ.

NHUNG NGUYỄN