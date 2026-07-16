Xã hội

Chiều nay, 16-7, TPHCM khả năng có mưa dông

SGGPO

Mưa có xu hướng gia tăng vào đúng giờ tan tầm, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Nhiều nơi trên cả nước sắp bước vào đợt mưa. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU
Nhiều nơi trên cả nước sắp bước vào đợt mưa. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ sáng đến trưa nay, 16-7, thời tiết Nam bộ thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Buổi trưa mây giảm, nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Từ khoảng đầu giờ chiều, mây đối lưu phát triển tại khu vực biên giới phía Tây, trước hết ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh, gây mưa rào và dông cục bộ. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng sang các địa phương lân cận.

Mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Mưa có xu hướng gia tăng vào khung giờ từ khoảng 15 giờ, có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sau khoảng 20 giờ, mưa giảm nhanh, thời tiết dần ổn định. Hình thái thời tiết này còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới tại Nam bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, lượng mưa chiều nay tại Nam bộ phổ biến 10-35mm, cục bộ trên 70mm.

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Từ khóa

Nam bộ mưa dông ngập cục bộ giờ tan tầm

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