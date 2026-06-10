Tăng cường bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT trước nguy cơ gian lận công nghệ cao

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) khuyến nghị các sĩ tử và các bậc phụ huynh cảnh giác với tin giả trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 10-6, Đại tá Trần Hồng Quang thông tin với báo chí về công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, trước mỗi kỳ thi, thí sinh và phụ huynh cần cảnh giác trước nhiều thông tin giả, thông tin “đề thi rò rỉ” để không làm ảnh hưởng tới tâm lý và tránh bị lừa đảo dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi.

Trong đó, lực lượng công an tập trung nắm chắc diễn biến tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho kỳ thi và vi phạm pháp luật liên quan như: đường dây thi thuê, thi hộ, thi kèm, mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận thi cử; hành vi vi phạm quy trình, quy định tại các khâu ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, coi thi và chấm thi; tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận, lợi dụng kỳ thi để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an). Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho quá trình ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại địa điểm ra đề thi, in sao đề thi để bảo đảm cách ly tuyệt đối thông tin.

Tại các điểm thi, công an các địa phương đều đã có phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, xử lý các sự cố thiên tai, bão lụt; bố trí đủ lực lượng thường trực phối hợp với điểm thi trong thời gian thi để bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ khẳng định, đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ tối mật. Mọi hành vi gây lộ, mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài thi của thí sinh đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ, lọt đề thi, nhất là tình trạng thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao gửi đề thi cho người thân hoặc ứng dụng AI để giải bài, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định bảo mật với đề thi cho thí sinh; phổ biến cách thức phòng ngừa, phát hiện cho giáo viên tham gia kỳ thi.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên cách thức phát hiện thiết bị tai nghe, camera siêu nhỏ được ngụy trang một cách tinh vi dạng cúc áo, kính mắt, bút...; tuyên truyền thông qua các poster, video clip, ký cam kết... để 100% thí sinh nhận thức được đề thi là bí mật nhà nước độ tối mật. Bộ Công an cũng khuyến cáo các hội đồng thi thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện gian lận công nghệ cao tại những điểm thi có nguy cơ, theo hướng “dùng công nghệ để phát hiện gian lận bằng công nghệ”, góp phần bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng.

ĐỖ TRUNG