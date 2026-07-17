Chiều tối nay, Nam bộ tiếp tục có mưa dông

Ảnh radar thời tiết khu vực TPHCM và Nam bộ lúc 8 giờ ngày 17-7. Ảnh chụp lại màn hình quan sát mây vệ tinh của Cục Khí tượng - thủy văn

Chiều và tối nay, mưa xuất hiện trên diện rộng. Tại miền Đông, mưa tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, cục bộ có nơi mưa trên 50mm. Tại miền Tây, mưa tập trung ở tỉnh Cà Mau và phía Đông tỉnh Vĩnh Long, cục bộ có nơi mưa trên 30mm. Sau khoảng 19 giờ, mưa giảm dần, thời tiết chuyển sang tạnh ráo.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, nhiệt độ cao nhất trong ngày 17-7 ít thay đổi so với ngày 16-7. Khu vực miền Đông phổ biến 32-35 độ C. Khu vực miền Tây 31-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 17-7, khu vực TPHCM có mây, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C, thấp nhất khoảng 25 độ C. Mưa dông cục bộ vào cuối ngày có thể gây ngập tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

PHÚC HẬU