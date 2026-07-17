Mưa lớn ở thượng nguồn, Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ

Sáng nay 17-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có thông tin dự báo, từ ngày 17 đến 20-7, trên các sông khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4m.

Mưa lớn ở thượng nguồn Tây Bắc, nước lũ đổ từ sông, suối nhỏ ra sông lớn, ngày 16-7. Ảnh: MINH LƯƠNG

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguyên nhân là trong khoảng thời gian này, dự báo ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và Tuyên Quang (khu vực thượng nguồn) tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lũ sáng 17-7 tại thôn Hua Trai, xã Chiềng Lao (tỉnh Sơn La). Ảnh: QUÀNG THỊ PHA

Trước đó, đêm 16 và sáng 17-7, nhiều trạm khí tượng - thủy văn ở khu vực Tây Bắc ghi nhận mưa vừa, mưa to 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong đó, xã Chế Tạo (Lào Cai) có lượng mưa 279mm, Mường La (Sơn La) 213mm, Nậm Sỏ (Lai Châu) 130mm.

Nước lũ cuồn cuộn do mưa to ở Tân Uyên (Lai Châu) ngày 16-7. Video: HÀ THỊ LÝ

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tính đến 7 giờ ngày 17-7, mực nước các sông ở khu vực Bắc bộ vẫn ở mức thấp và dưới báo động 1.

Mực nước tại trạm Yên Bái trên hệ thống sông Thao là 26,12m và đang có xu thế lên. Cụ thể, tại trạm Đáp Cầu trên hệ thống sông Cầu là 2,1m và đang xuống chậm. Tại trạm Phủ Lạng Thương trên hệ thống sông Thương là 2,01m và đang xuống. Trạm Hòa Bình trên sông Đà là 11,81m. Trạm Tuyên Quang trên sông Lô là 15,81m. Trạm Hà Nội trên hạ lưu sông Hồng là 3,86m. Các trạm này đều có xu thế dao động hoặc biến đổi chậm.

Lưu lượng nước về các hồ chứa lớn tại Bắc bộ sáng nay đang có dao động. Lưu lượng đến hồ Lai Châu đạt 1.720-2.250m³/giây, hồ Sơn La 4.600-4.910m³/giây, hồ Hòa Bình 3.900-4.000m³/giây, hồ Tuyên Quang 630-750m³/giây, hồ Thác Bà 400-460m³/giây.

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