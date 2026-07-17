Trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng học sinh Lê Đức Trung

Ngày 16-7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

Ngày 22-6, tại khu vực bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị), khi phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, Trung đã bơi ra tiếp cận, đưa được một em nhỏ vào bờ an toàn trước khi bản thân gần như kiệt sức.

Tỉnh đoàn Quảng Trị trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn đến em Lê Đức Trung. ẢNH: VĂN THẮNG

Em nhỏ còn lại cũng được người thân và những người có mặt kịp thời đưa vào bờ an toàn. Ngoài thành tích dũng cảm cứu người, Lê Đức Trung còn là học sinh tích cực trong nghiên cứu khoa học. Cùng với hai học sinh Trường THPT Cửa Tùng, em đoạt giải nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 với sản phẩm “Hệ thống hỗ trợ xử lý một số tình huống khẩn cấp cho tàu thuyền ngư dân”.

VĂN THẮNG