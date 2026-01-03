Chim sẻ buổi sớm

Ở góc công viên, có người vẫn nhín chút tiền mua thức ăn cho chim trời. Ở nhiều khoảng sân vắng lặng, ngày càng nhiều người dân chọn cách cho ăn thay vì đánh bẫy chim sẻ. Tại nhiều quán cà phê vỉa hè hay các công viên như Tao Đàn, Gia Định… hình ảnh người dân rải vụn bánh mì, gạo, lúa cho chim sẻ và chim trở nên dạn dĩ với người đi đường đã trở thành một nét văn hóa đẹp.
Chợt nhớ lời bài thơ Phố ta của Lưu Quang Vũ sáng tác năm 1970:
“...Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi...”
Ơ! Nhớ con chim khi nãy có tóc xù! Nhờ em tôi có một khoảnh khắc sáng sớm không quên!