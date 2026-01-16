Chính phủ yêu cầu có cơ chế để người dân tin tưởng bỏ vốn đầu tư

Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng làm chậm đưa nguồn lực vào sử dụng, như quy hoạch treo, dự án ách tắc thủ tục, đất công bỏ hoang.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 115-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 8,5%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 35 - 40%.

Cùng với đó, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%; có khả năng cung cấp nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao cho khu vực và thế giới; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi chính thức giảm xuống dưới 40%; tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%.

Ngoài ra, bảo đảm vững chắc mức sinh thay thế của quốc gia. Tuổi thọ bình quân đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó, thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78.

Đến năm 2030, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, kết nối khu vực và thế giới; đạt được các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên (đất, nước, khoáng sản), tái sử dụng, tái chế chất thải tương đương với các nước dẫn đầu ASEAN; giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm.

Đến năm 2030, đạt mục tiêu kinh tế dữ liệu tăng gấp 3 lần tăng trưởng GDP; tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số đạt tương đương các nước phát triển.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Quốc hội.

Tổng đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 40% GDP, tỷ lệ đầu tư công chiếm 20 - 22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP; quy mô doanh thu của ngành bảo hiểm đạt 3,3 - 3,5% GDP; tổng mức dự trữ quốc gia đạt 0,5% GDP.

Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 50 quốc gia đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số; kinh tế dữ liệu tăng gấp 3 lần tăng trưởng GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP; tỷ trọng công nghiệp công nghệ số trong GDP tối thiểu 8%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt trên 45%.

Số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm; tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số đạt tương đương các nước phát triển.

Phấn đấu đến năm 2030, tổng thu du lịch khoảng 13 - 14% GDP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó hàng đầu là tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế.

Thể chế phải được xây dựng đồng bộ cả ở phương diện tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển và kiến tạo động lực tăng trưởng mới, với mục tiêu huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nhất mọi nguồn lực từ Nhà nước, xã hội và người dân cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chính phủ yêu cầu có cơ chế, chính sách hữu hiệu để người dân tin tưởng, an tâm bỏ vốn đầu tư, kinh doanh thay vì tích trữ vàng; hạn chế đầu cơ đất đai, bất động sản.

Song song đó, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng làm chậm đưa nguồn lực vào sử dụng, như quy hoạch treo, dự án ách tắc thủ tục, đất công bỏ hoang, tài sản tranh chấp, vụ việc tồn đọng; phối hợp liên ngành hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực trên thực tế.

PHAN THẢO