Chờ chấp hành án 14 năm tù, tiếp tục lừa đảo, 1 phụ nữ ở Côn Đảo bị bắt tạm giam

Ngày 19-7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Phương Nga (SN 1989, ngụ tại huyện Côn Đảo) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 29-8-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo khởi tố Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Quá trình điều tra xác định số tiền Nga lừa đảo trên 500 triệu đồng nên chuyển vụ án, bị can đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Phương Nga. Ảnh: VKS

Ngày 11-6-2024, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Bùi Thị Phương Nga 14 năm tù.

Trong thời gian được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nga tiếp tục lừa bán dịch vụ Combo – Voucher du lịch. Nga đăng các bài viết bán dịch vụ du lịch Combo – Voucher gồm: vé máy bay, phòng khách sạn, xe đưa đón, ăn uống, đồ cúng trên trang Facebook cá nhân của mình với giá rẻ hơn thị trường nhằm thu hút mọi người quan tâm chọn mua dịch vụ của mình để chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng.

