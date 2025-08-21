Xử lý nam thanh niên tổ chức hội thảo bán sản phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 21-8, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một nam thanh niên tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trước đó, chiều 15-8, lực lượng công an phát hiện tại Hội trường Tổ dân phố 7, phường Tân An có một buổi hội thảo thu hút đông người dân tham gia. Qua kiểm tra, xác định người tổ chức là T. (sinh năm 1993, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM).

Tại hiện trường, công an thu giữ 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng công an phát hiện T. đã tổ chức hội thảo và bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc cho người dân

Điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 9-8 đến khi bị phát hiện, T. đã tổ chức 7 buổi hội thảo tại nhiều tổ dân phố, quảng cáo sản phẩm là hàng từ Hàn Quốc, tốt cho sức khỏe, nhằm lôi kéo chủ yếu người cao tuổi. Để tạo lòng tin, T còn mời một người quốc tịch Hàn Quốc tham gia các buổi hội thảo.

Công an phường Tân An đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG