Chợ đầu mối Bình Điền kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 8-8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cùng các sở, ngành thành phố đã có buổi khảo sát về quản lý an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền. Tại đây, Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, công ty đã tổ chức lấy mẫu kiểm tra test nhanh thường xuyên và chưa phát hiện vi phạm.

Hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã báo cáo đoàn công tác về tình hình kinh doanh chợ trong thời gian qua.

Ông Phú cho biết, chợ Bình Điền là chợ đầu mối nông sản thực phẩm quy mô lớn nhất TPHCM, trong đó cung cấp đến 35% lượng thịt gia súc cho TPHCM, 70% lượng thủy hải sản cho TPHCM và các vùng phụ cận.

Thông tin cụ thể, ông Phú cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.500 tấn hàng về chợ.

Không chỉ đảm bảo cung ứng lượng hàng hóa lớn cho thị trường TPHCM, ông Phú chia sẻ thêm rằng, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là mối quan tâm hàng đầu và được Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền chú trọng.

Theo đó, trong 6 tháng qua, công ty đã tổ chức lấy 913 mẫu kiểm tra test nhanh các chỉ tiêu hàn the, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phẩm màu, chất tẩy trắng, formol và chưa phát hiện vi phạm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của TPHCM tìm hiểu hoạt động buôn bán, việc nhập hàng, hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra của các thương nhân tại chợ

Cũng trong buổi khảo sát này, đoàn đã trực tiếp tìm hiểu hoạt động buôn bán, việc nhập hàng, hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra của các thương nhân tại chợ. Đoàn cũng đã lấy mẫu, kiểm tra (test nhanh) ngẫu nhiên tại chỗ đối với một số mặt hàng, kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc trên một số sản phẩm thịt heo đang bày bán tại chợ đầu mối này. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu kiểm tra tại chỗ đều đạt, chưa phát hiện các mối nguy về an toàn thực phẩm.

Thực tế, để có thể kiểm soát tốt vấn đề an toàn thực phẩm, chợ Bình Điền đưa ra những tiêu chí chung cho tiểu thương như: Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đối với hàng nhập khẩu phải có nhãn mác, hóa đơn chứng từ nhập khẩu theo quy định. Riêng đối với ngành hàng kinh doanh thịt gia súc - gia cầm thì hàng hóa nhập chợ phải được treo trên giàn treo và 100% sản phẩm thịt heo được đeo vòng nhận diện và có giấy xác nhận thông tin nguồn gốc sản phẩm, giấy kiểm dịch đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tươi sống theo quy định thú y.

Cần dẹp buôn bán tự phát xung quanh khu vực ngoài chợ

Bên cạnh những mặt tích cực nói trên, ông Phú cũng bày tỏ lo ngại tình trạng buôn bán trái phép trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Quản Trọng Linh, chưa được giải tỏa triệt để, hàng hóa kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Đặc biệt, theo ông Phú, buôn bán trái phép trước cổng chợ còn ảnh hưởng rất lớn đến sức mua bán của chợ Bình Điền và việc kinh doanh hợp pháp của thương nhân trong chợ.

Đoàn kiểm tra liên ngành của TPHCM kiểm tra nguồn hàng nhập và bán tại chợ Bình Điền

Từ các tồn tại trên, ông Phú kiến nghị UBND quận 8 và UBND huyện Bình Chánh kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát, trái phép trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Quản Trọng Linh và trong các khu dân cư trước cổng chợ Bình Điền.

Đại diện đoàn công tác, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhấn mạnh, chợ đầu mối phải bảo đảm an toàn thực phẩm thì các chợ bán lẻ trong thành phố mới bảo đảm được vấn đề này. Do đó, nguồn hàng nhập vào chợ phải được kiểm soát chặt chẽ, nguồn hàng ra từ chợ phải bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Bình đặc biệt lưu ý, chợ đầu mối cung ứng hàng sạch sẽ tạo vành đai an toàn cho sức khỏe người dân toàn thành phố.

Đối với tình trạng buôn bán tự phát bủa vây chợ đầu mối, theo ông Bình, đây là vấn đề nhức nhối của thành phố. Sau khảo sát, đoàn sẽ kiến nghị trực tiếp với UBND TPHCM về vấn đề này.

MINH XUÂN