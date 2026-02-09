Không để thiếu xăng dầu tại TPHCM, Đồng Nai dịp tết

Theo yêu cầu, các thương nhân có địa bàn phân phối tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai, khu vực tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận tăng cường nguồn xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, không để gián đoạn cung ứng trong dịp tết.

Với dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 9-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo yêu cầu, các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tập trung nguồn lực, xây dựng phương án cung ứng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hệ thống kinh doanh vận hành ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Cửa hàng xăng dầu. Ảnh minh họa: DMS

Trong văn bản, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước nêu rõ: Yêu cầu này đặc biệt cần thiết đối với các thương nhân có địa bàn phân phối tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai, khu vực tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận. Đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau tết. Do đó, việc bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến đường cao tốc này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các thương nhân phải cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nguồn lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán lẻ thường xuyên, liên tục.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, yêu cầu này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đóng cửa, bán hàng cầm chừng hoặc gián đoạn hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu trong dịp tết.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước để được xem xét, có giải pháp xử lý phù hợp.

