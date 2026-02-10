Phường Thuận An: Hàng trăm phần quà chăm lo tết tại đêm hội “Tết nghĩa tình - Xuân hạnh phúc”

Tối 10-2, phường Thuận An (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Tết nghĩa tình - Xuân hạnh phúc”, chăm lo tết cho công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Hàng ngàn thanh niên công nhân, người dân tham gia chương trình

Tham dự ngày hội có đại diện Liên đoàn lao động TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các đơn vị, doanh nghiệp, cùng đông đảo đoàn viên, công nhân lao động và người dân trên địa bàn.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao bảng công trình “Chăm lo cho công đoàn viên, người lao động” của Liên đoàn Lao động TPHCM cho 23 công đoàn cơ sở trên địa bàn phường.

Trao bảng công trình “Chăm lo cho công đoàn viên, người lao động” của Liên đoàn Lao động TPHCM cho công đoàn cơ sở

Lãnh đạo phường Thuận An đã trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phường phát động trong năm 2025.

Trao thư cảm ơn các mạnh thường quân, đơn vị đồng hành đã tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại địa phương

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động an sinh xã hội, với hàng trăm phần quà tết được trao đến thanh niên công nhân, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, phường Thuận An đã trao 568 suất quà tết cho người dân với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; Liên đoàn Lao động TPHCM trao 244 phần quà cho đoàn viên, người lao động với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo phường Thuận An trao quà tết cho người dân

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho nhiều hội thi, phong trào sôi nổi như: tuyến đường hoa Đại đoàn kết, trang trí “Góc phố xuân”, hội thi gói bánh chưng – bánh tét, trang trí cành mai, cành đào và các hội thi văn hóa, văn nghệ dành cho thiếu nhi.

Lãnh đạo phường Thuận An tham quan các gian hàng ẩm thực

Trước đó, chiều 10-2, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc tết các gia đình chính sách, trẻ em, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Cát.

Đoàn đại biểu Quốc hội đến thăm và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại phường Bến Cát

Theo đó, đoàn đến thăm và tặng quà 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Mỹ Thạnh, khu phố Tân Hưng, khu phố Mỹ Phước và khu phố Phú Lộc.

Đoàn tặng mỗi gia đình 1 phần quà, gồm tiền mặt và quà tết với tổng trị giá 5 triệu đồng/phần.

TÂM TRANG