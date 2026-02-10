Trao quà tết của Chủ tịch UBND TPHCM đến gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội

Chiều 10-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa (TPHCM) đã trao quà tết của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến các hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội sinh sống trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa, thay mặt lãnh đạo địa phương gửi lời chúc tết đến người dân. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình trao quà tết là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp hơn.

Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa trao quà tết của Chủ tịch UBND TPHCM đến gia đình chính sách

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phước Hòa đã trao thiệp chúc tết của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến 50 hộ gia đình, cùng các phần quà (mỗi phần quà là 1.000.000 đồng tiền mặt).

CAO SƠN