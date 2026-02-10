Sức sống cơ sở

Trao quà tết của Chủ tịch UBND TPHCM đến gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội

SGGPO

Chiều 10-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa (TPHCM) đã trao quà tết của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến các hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội sinh sống trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa, thay mặt lãnh đạo địa phương gửi lời chúc tết đến người dân. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình trao quà tết là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp hơn.

Q_5.JPG
Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa trao quà tết của Chủ tịch UBND TPHCM đến gia đình chính sách

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phước Hòa đã trao thiệp chúc tết của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến 50 hộ gia đình, cùng các phần quà (mỗi phần quà là 1.000.000 đồng tiền mặt).

Tin liên quan
CAO SƠN

Từ khóa

xã Phước Hòa trao quà Tết gia đình chính sách

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn