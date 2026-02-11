Sức sống cơ sở

Sau chỉnh trang, khu đất Thương xá Tax thành điểm hẹn mới của người dân TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, không khí tại vườn hoa những ngày này luôn nhộn nhịp. Người dân và du khách đổ về tham quan, chụp ảnh, check-in, hòa mình vào sắc xuân rực rỡ.

ĐÌNH DƯ

Khu đất Thương xá Tax 135 Nguyễn Huệ phường Sài Gòn TPHCM rộn ràng đón xuân trung tâm thành phố tham quan chụp ảnh check-in

