Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu tăng hơn 12% so với năm 2025

Ngày 28-6, Vietnam Airlines tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines. Ảnh: NGỌC ANH

Theo báo cáo, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất ổn, năm 2025, Vietnam Airlines vẫn duy trì đà tăng trưởng với doanh thu hợp nhất đạt 123.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hãng đã thực hiện an toàn 156.200 chuyến bay, vận chuyển 25,65 triệu lượt hành khách và 340.200 tấn hàng hóa. Hiệu quả khai thác tiếp tục được cải thiện, với số giờ khai thác bình quân đạt 11,8 giờ/ngày trên mỗi máy bay, tăng 8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Vietnam Airlines đã khôi phục và mở mới 14 đường bay quốc tế.

Năm 2026 là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển 2026-2035 trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị. Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên thế giới.

Trong nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã mở và công bố nhiều đường bay quốc tế mới tới Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan) và Colombo (Sri Lanka); đồng thời tăng tần suất khai thác trên các đường bay đến Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Kaohsiung (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Australia) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Hãng đang triển khai đầu tư đội máy bay thế hệ mới, cụ thể là 50 máy bay thân hẹp, dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032.

Đồng thời, hãng triển khai phương án thuê 20 máy bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác máy bay chở hàng đầu tiên vào quý 3-2026. Hãng cũng đang tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2025.

Hãng cũng đang xây dựng mô hình hãng hàng không số theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu doanh thu và cải thiện trải nghiệm khách hàng; xây dựng lộ trình phát triển bền vững với các mục tiêu cụ thể về giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.

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