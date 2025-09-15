ĐBSCL: Kiểm soát chặt thị trường hàng hóa, bánh trung thu

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu 2025, thời điểm này, tại nhiều cơ sở sản xuất lồng đèn ở TP Cần Thơ, các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long... đã vào mùa.

Chị Trần Thúy Linh, chủ một cơ sở sản xuất lồng đèn ở thị trấn Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) cho biết, năm nay, các cửa hàng, siêu thị ở TPHCM “đặt cọc” các loại lồng đèn truyền thống từ rất sớm (đầu tháng 7 âm lịch), với số lượng rất nhiều. Để đảm bảo lượng hàng cho đối tác, cơ sở của gia đình chị Linh phải thuê thêm lao động để gia công.

Tại Vĩnh Long, những ngày này, hai bên các tuyến đường Phó Cơ Điều, Phạm Thái Bường, Võ Văn Kiệt…, các cửa hàng, đại lý bán bánh trung thu đồng loạt mở quầy, trưng bày, bán bánh... Chủ một cửa bánh trung thu trên đường Phó Cơ Điều (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, dù mới nửa cuối tháng 7 âm lịch, tuy nhiên thị trường tiêu thụ rất mạnh.

Hầu hết người tiêu dùng chọn mua dòng bánh ít ngọt, nguyên liệu tự nhiên. So với năm trước, giá nhiều loại bánh năm nay tăng nhẹ: Trung bình từ giá 55.000-100.000 đồng/bánh; loại hộp quà cao cấp, đi kèm trà hoặc phụ kiện, dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Tương tự, tại TP Cần Thơ, tuần qua không khí trung thu cũng dần sôi động.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, thị trường bánh trung thu năm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu, mẫu mã đa dạng và chất lượng phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Công tác quản lý chất lượng cũng được ngành chức năng đặc biệt chú trọng, tuần tới sở sẽ phối hợp Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và gian hàng bày bán bánh trung thu trên địa bàn. Công tác kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia, quy trình bảo quản, cũng như công bố tiêu chuẩn kỹ thuật…

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, thông tin, đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa sai quy định, không đảm bảo chất lượng. Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp: sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh; kinh doanh đồ chơi trẻ em không có nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả; thức uống qua chế biến không đảm bảo chất lượng…

Ông Hiền khuyến cáo: “Người dân tuyệt đối không nên mua các loại bánh trung thu “siêu rẻ”, hay giảm giá rao bán trên các trang mạng xã hội, mà không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm”.

TÍN HUY - TUẤN QUANG