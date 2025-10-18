Niềm tin trong dĩa cơm học trò

Hình ảnh khay cơm học sinh được cho là của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) chỉ gồm ít cơm trắng, 3 miếng chả cá, một quả trứng luộc, ít muối vừng và bát canh rau lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh, thầy cô đau lòng. Tính ra, suất ăn này thấp hơn nhiều so với mức thu 25.000 đồng của nhà trường.

Hình ảnh khay cơm học sinh được cho là của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị)

Câu chuyện tưởng như nhỏ ấy lại chạm vào nỗi lo lớn của xã hội. Bữa ăn học đường có đang được thực hiện một cách tử tế và minh bạch ở những ngôi trường khác? Trước đó, ở Đà Lạt, phụ huynh và quản sinh Trường Tiểu học Trưng Vương làm đơn tố cáo hiệu trưởng hợp đồng với nhà cung cấp đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn. Ở tỉnh Quảng Trị, 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện sau bữa ăn sáng với bánh tày... Nhiều năm qua, cha mẹ học sinh liên tục bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội cũng như đến trường đối chất về nhiều vụ việc liên quan bữa ăn học sinh. Nỗi niềm ấy, đôi khi bị đẩy đi quá xa, vẫn xuất phát từ một tâm lý chính đáng: mong muốn con cháu mình được ăn đủ, ăn sạch và được tôn trọng.

Với những người làm giáo dục chân chính, mỗi lần nghe tin bữa ăn của học sinh kém chất ở đâu đó là một lần xót xa. Không chỉ vì danh dự nghề nghiệp bị tổn thương, mà còn vì cảm giác bất lực khi niềm tin của phụ huynh dành cho nhà trường ngày càng trở nên mong manh. Một bữa cơm bán trú chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng chứa trong đó không chỉ giá trị vật chất mà còn là thước đo của lương tâm, của nhân cách và đạo đức nghề nghiệp.

Khi ăn phải bữa cơm bị “cắt xén”, học sinh không chỉ mất đi năng lượng thể chất mà còn chịu tổn thương về tinh thần. Các em mỗi ngày được dạy về trung thực, công bằng, tình yêu thương nhưng lại là nạn nhân của những người cung cấp dĩa cơm kém chất ấy. Có thể, những vụ việc ấy không phổ biến, song mỗi lần như vậy lại như một mũi kim châm vào trái tim của hàng triệu thầy cô đang nỗ lực giữ gìn hình ảnh “Người Thầy”. Chỉ vài cá nhân thiếu minh bạch đã làm tổn hại uy tín cả ngành.

Hầu hết các vụ việc tiêu cực này thường sớm bị lãng quên, bởi khó có thể minh định trong định giá một suất ăn. Sự việc thường được đánh giá cảm tính, rồi trôi qua trong sự nguôi giận và lãng quên của những người trong cuộc. Đã đến lúc ngành giáo dục, chính quyền địa phương đề ra những quy định rõ ràng, có giám sát bài bản, xác định chất lượng bữa ăn học đường là một phần của giáo dục nhân cách và đạo đức công vụ. Nhiều chuyên gia đề xuất lắp camera giám sát toàn bộ bếp ăn bán trú, để cha mẹ có thể giám sát từ xa. Khi sự giám sát công khai trở thành quy chuẩn, những hoài nghi của cộng đồng sẽ dần được thay thế bằng sự tôn trọng.

Giữ trọn vẹn dĩa cơm học trò cũng là cách giữ lấy niềm tin, giữ lấy hình ảnh trong sáng của môi trường giáo dục. Hơn thế, đó là cách mỗi bài học về đạo đức để hoàn thiện nhân cách học sinh không chỉ là lời nói suông mà còn được thể hiện bằng hành động thực tế, giản dị và chân thành nhất.

NGUYÊN KHÔI