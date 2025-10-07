Vụ 40 học sinh Quảng Trị nhập viện sau bữa ăn: Thức ăn nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus

Liên quan đến vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị) nhập viện sau bữa ăn nghi ôi thiu, kết quả xét nghiệm cho thấy thức ăn nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus.

Ngày 7-10, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Quảng Trị), cho biết kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy

Đây là loại vi khuẩn thường gặp trong đất, bụi, nước và thực phẩm nấu chín để lâu, có thể gây nôn, buồn nôn và đau bụng.

Trước đó, như SGGP phản ánh, sáng 26-9, sau bữa ăn sáng bằng bánh tày nghi ôi thiu, 40 học sinh của trường đồng loạt nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, co quắp. Các em được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy và đã xuất viện sau khi truyền dịch, dùng kháng sinh.

Vụ việc gây bức xúc dư luận khi xuất hiện clip cho thấy Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, người phụ trách bếp ăn bán trú của trường bị tố ngăn cản việc đưa học sinh đi viện.

Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế.

MINH PHONG