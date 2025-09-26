Nhiều học sinh nghi ngộ độc, các xe bánh mì "mất tích" khi có đoàn kiểm tra

Hàng chục học sinh trên địa bàn phường Long Bình (TPHCM) có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Khi đoàn kiểm tra xuống ghi nhận, các điểm bán bánh mì thường ngày đã… hoàn toàn vắng bóng.

Ảnh minh họa

Tối 26-9, BS Lê Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang phối hợp xác minh vụ việc hàng chục học sinh rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, một trường học trên địa bàn phường Long Bình (TPHCM) ghi nhận 65 học sinh nghỉ học rải rác từ ngày 22 đến 26-9. Nhiều trường hợp có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy, ói, trong đó có 8 ca phải nhập viện điều trị. Trước khi có triệu chứng bất thường, nhiều em đã ăn bánh mì bán bên ngoài cổng trường.

Ngày 26-9, ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Long Bình phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức xuống cơ sở ghi nhận, xác minh vụ việc. Đoàn cũng vào kiểm tra bếp ăn trường học, ghi nhận đáp ứng đầy đủ hồ sơ, sổ sách.

Đáng chú ý, khi kiểm tra thực tế bên ngoài cổng trường, đoàn công tác không tiếp cận được bất kỳ xe bán bánh mì nào. "Người ta đẩy xe bánh mì về nhà hoặc đi đâu đó, chúng tôi không tiếp cận được. Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức vẫn tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình nhằm đảm bảo sức khoẻ của các cháu", BS Lê Văn Phương chia sẻ.

Vụ việc đã được báo cáo lên Sở Y tế TPHCM. Còn Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang tiến hành phối hợp, xử lý điều tra vụ việc. Đến hiện tại, sức khoẻ các em học sinh đã ổn định.

GIAO LINH