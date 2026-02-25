Rà kỹ danh sách ứng cử viên, tuyên truyền tới từng khu trọ, ký túc xá

Chiều 25-2, đoàn kiểm tra số 8 của Ủy ban Bầu cử TPHCM làm việc với các phường Bình Trưng, Phước Long, Long Trường về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố, làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo địa phương báo cáo với đoàn kiểm tra. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương cho biết đã chủ động, linh hoạt phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, bước đầu bảo đảm đúng quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền công dân và ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn cũng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Từ thực tiễn triển khai, một số địa phương kiến nghị cần sớm có hướng dẫn về định mức chi; tổ chức tập huấn cụ thể cho các thành viên tổ bầu cử theo từng nhiệm vụ. Riêng phường Long Trường đề nghị hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm, nhất là trong giai đoạn triển khai thực tế, nhằm hạn chế lúng túng trong thao tác.

Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nêu ý kiến. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời đề nghị các phường rà lại danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đồng chí nhấn mạnh việc niêm yết danh sách cử tri cần được đặc biệt quan tâm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương. Đồng thời, có thể tận dụng mạng xã hội, các nhóm zalo dân cư để tuyên truyền theo đúng những gì pháp luật cho phép.

Liên quan đến danh sách cử tri và công tác vận động người dân đi bầu cử, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm cử tri ở các khu vực ký túc xá, các khu lưu trú công nhân, khu vực nhà trọ công nhân. Địa phương phải nắm chắc thông tin, phối hợp với ban quản lý ký túc xá, khu lưu trú để vận động cử tri tham gia bầu cử.

Đồng chí cũng lưu ý cần rà soát tình hình doanh nghiệp trên địa bàn trong ngày bầu cử, có doanh nghiệp nào tăng ca hay không để vận động tạo điều kiện cho công nhân đi bầu.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Theo kế hoạch, trong tuần, TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, các phường cần đẩy mạnh tuyên truyền để thông tin đến tất cả các hộ dân, đặc biệt tại khu lưu trú, ký túc xá và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuyên truyền phải "vừa sâu, vừa rộng" Tham gia đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho rằng để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tham gia bầu cử “đủ, đúng”, cần đi sâu hơn nữa trong công tác vận động. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của lực lượng tuyên truyền miệng trong hệ thống chính trị: “Chúng ta đã có lực lượng nòng cốt chính trị thì cũng phải nắm, phải hiểu, phải được quán triệt tốt để giải thích cho gia đình, cho người thân”. Theo đồng chí, đây là cách làm mang lại hiệu quả tích cực, giúp công tác tuyên truyền đạt được yêu cầu "vừa sâu, vừa rộng".

CẨM NƯƠNG