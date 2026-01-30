Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Hồng

Chiều 30-1, Đảng ủy phường Bình Lợi Trung (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Hồng, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Thương nghiệp quận Bình Thạnh.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dự lễ và trao Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và lãnh đạo phường Bình Lợi Trung.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang trọng, ấm áp, đồng chí Võ Văn Minh cùng các đại biểu đã nghe lại quá trình tham gia cách mạng và cống hiến cho đất nước của đồng chí Nguyễn Thị Hồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng xúc động khi nhắc đến đồng đội, quá trình tham gia cách mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hồng, đồng chí Võ Văn Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Hồng trong quá trình công tác, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng và lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc đồng chí Nguyễn Thị Hồng luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Giây phút đón nhận tấm Huy hiệu cao quý, đồng chí Nguyễn Thị Hồng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng và lãnh đạo TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng (sinh ngày 3-2-1935, quê quán TPHCM). Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ 1947 - 1948, đồng chí làm liên lạc, tình báo tại đại đội 10, tiểu đoàn quyết tử 950 Sài Gòn - Chợ Lớn. Thời gian sau đó, mặc dù nhiều lần bị địch bắt giam, nhưng ý chí chống giặc của đồng chí không bao giờ lung lay. Từ năm 1973-1975, đồng chí học văn hóa, trung cấp lý luận chính trị Chủ nghĩa Mác - Lênin tại Hà Nội. Từ tháng 7-1976 đến tháng 5-1979, đồng chí là Trưởng Ban Thanh tra quận Bình Thạnh. Từ tháng 6-1979, đồng chí là Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Thạnh. Từ năm 1980 - 1990, đồng chí là Bí thư Đảng ủy Công ty Thương nghiệp quận Bình Thạnh. Năm 1990, đồng chí về hưu.

CẨM TUYẾT