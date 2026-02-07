100 kiều bào tiêu biểu dự chương trình “Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình”

Ngày 7-2 tại Ninh Bình, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức chương trình “Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình”.

100 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình” ngày 7-2

Chương trình có sự tham dự của 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đại biểu đều là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ...

Tại cuộc gặp, ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu những thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư của tỉnh Ninh Bình sau khi sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định trước đây từ ngày 1-7-2025.

Hiện Ninh Bình đang sở hữu trên 5.000 di tích, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 265 di tích quốc gia, 784 di tích cấp tỉnh. Trong đó, quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, là hình mẫu về phát triển kinh tế và du lịch bền vững. Năm 2025, quần thể này đã lọt tốp những điểm đến tốt nhất trên thế giới.

Kiều bào tiêu biểu dâng hương tại các di tích của tỉnh Ninh Bình ngày 7-2

Ông Đặng Thanh Sơn cho biết, tỉnh Ninh Bình có hơn 13.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay là năm đầu tiên chương trình Xuân Quê hương kết nối với tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ hội tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương, đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới.

Là người con tỉnh Ninh Bình, TS Hoàng Xuân Bình, Trưởng Ban tư vấn liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt nam tại châu Âu đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch ở Ba Lan, trong đó nhấn mạnh du lịch phải kết hợp với thương mại và dịch vụ; cần xác định lộ trình du lịch kết hợp với quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương; nghiên cứu xây dựng trung tâm xuất khẩu để đưa hàng Việt ra nước ngoài.

Ông Lê Anh Đức, kiều bào đã có 12 năm sinh sống và làm việc tại Singapore cũng bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình để xây dựng một vùng đất không chỉ đẹp về cảnh sắc, hào hùng về lịch sử, mà còn thông minh, hiện đại và đáng sống trong kỷ nguyên số.

MINH ANH