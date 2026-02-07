Ngày 7-2, trong khuôn khổ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026, Đoàn Bệnh viện Ung Bướu đồng hành cùng Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, Trung tâm Anh ngữ WESET và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức ngày hội “Xuân yêu thương”.

Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhi khó khăn

“Xuân yêu thương” là chương trình ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu. Đây là năm thứ tư ngày hội được tổ chức.

Trong chương trình, ban tổ chức trao tặng gần 200 triệu đồng viện phí cho bệnh nhi và 40 triệu đồng viện phí cho bệnh nhân người lớn. Bên cạnh đó, trao tặng gần 900 bao lì xì cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức khu vực ẩm thực cung cấp hơn 1.500 phần ăn (thức ăn nhanh, sữa, nước giải khát…); tổ chức khu vực quà tết với gần 1.000 phần quà gồm các loại bánh kẹo, mứt truyền thống, củ kiệu, tôm khô, lạp xưởng, các loại gia vị, thức uống… cho người tham gia ngày hội. Khu vực Trò chơi có thưởng thu hút đông đảo trẻ em với nhiều trò chơi và gần 500 phần quà là thú nhồi bông, búp bê, bánh kẹo các loại.

Ban tổ chức trao quà cho các bệnh nhi

Ngày hội “Xuân yêu thương”

Bác sĩ Đặng Thanh Hào, Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu, xúc động chia sẻ: “Mong rằng những phần quà cả vật chất lẫn tinh thần những ngày giáp tết sẽ tiếp thêm cho các em bệnh nhi, bệnh nhân một chút ấm áp khi mùa xuân mới sắp đến”.

TIỂU TÂN