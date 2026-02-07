Đông Nam bộ có nơi dưới 20 độ C vào đêm 28 và 29 tháng Chạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ đêm 28 và 29 tháng Chạp ở Đông Nam bộ có thể xuống dưới 20 độ C, trời se lạnh đến mát.

Các loại hoa cúc đang được thương lái thu mua ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ảnh: NGỌC PHÚC

Chiều 7-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã dự báo về tình hình thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Từ ngày 8 đến 22-2 (từ 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thời tiết tại Nam bộ và Tây Nguyên nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động đi lại, giao lưu, mua sắm, vui xuân.

Tại Nam bộ, từ ngày 8 đến 16-2, hình thái thời tiết chủ đạo là ít mưa, ban ngày trời nắng. Riêng chiều và đêm các ngày 10 và 11-2 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C. Riêng khu vực miền Đông, đêm 28 và 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ có nơi nhiệt độ sẽ xuống dưới 20 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa trái mùa ngày 10 và 11-2 do không khí lạnh ở phía Bắc kết hợp nhiễu động là "tàn dư" của áp thấp nhiệt đới (bão Penha) ở khu vực Philippines di chuyển về phía đất liền Nam bộ.

Sau đó từ ngày 17 đến 22-2, thời tiết Nam bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C (có nơi cao hơn); nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Từ ngày 8 đến 16-2, khu vực Tây Nguyên ít mưa, ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ C, thấp nhất 14-19 độ C.

Sau đó, từ ngày 17 đến 22-2, Tây Nguyên phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 16-19 độ C, có nơi thấp hơn.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tết này, Nam bộ không có nắng nóng như một số năm trước đây. Tuy nhiên khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3-2026, khu vực Đông Nam bộ có nắng nóng.

PHÚC VĂN