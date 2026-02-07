Đồng Nai: Ấm áp chương trình “Tết Quân - Dân” mừng Xuân Bính Ngọ

Chương trình “Tết Quân Dân” mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai

Chương trình nhằm tuyên truyền về bản sắc văn hóa truyền thống, tết cổ truyền của dân tộc gắn với 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng hơn 900 suất quà và học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 - 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, người có công, lực lượng dân quân tự vệ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng và thẻ BHYT cho học sinh nghèo trên địa bàn; thăm tặng quà cho các cơ sở tôn giáo... Tổ chức phiên “Chợ Tết 0 đồng” cho công nhân, người lao động khó khăn tạm trú trên địa bàn xã trị giá gần 200 triệu đồng.

Nhiều phần quà đã được các đơn vị, nhà hảo tâm gửi đến người dân dịp Tết đến xuân về

Với sự phối hợp của Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Shing Mark, chương trình tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với chi phí gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Viễn tổ chức cắt tóc miễn phí phục vụ nhân dân tại chương trình "Tết Quân - Dân", với hơn 100 lượt người dân được phục vụ.

Hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em

Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống như: thi gói bánh chưng cho lực lượng vũ trang, thi nấu ăn, đấu Bóng chuyền, kéo co tạo không khí gắn kết giữa bộ đội địa phương và nhân dân trên địa bàn.

PHÚ NGÂN