Xã hội

Đồng Nai: Ấm áp chương trình “Tết Quân - Dân” mừng Xuân Bính Ngọ

SGGPO

Chiều 7-2, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Thành thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp với xã An Viễn tổ chức chương trình “Tết Quân - Dân” mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình “Tết Quân Dân” mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai
Chương trình “Tết Quân Dân” mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai

Chương trình nhằm tuyên truyền về bản sắc văn hóa truyền thống, tết cổ truyền của dân tộc gắn với 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

DSC05603.JPG
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng hơn 900 suất quà và học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 - 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, người có công, lực lượng dân quân tự vệ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng và thẻ BHYT cho học sinh nghèo trên địa bàn; thăm tặng quà cho các cơ sở tôn giáo... Tổ chức phiên “Chợ Tết 0 đồng” cho công nhân, người lao động khó khăn tạm trú trên địa bàn xã trị giá gần 200 triệu đồng.

DSC05625.JPG
Nhiều phần quà đã được các đơn vị, nhà hảo tâm gửi đến người dân dịp Tết đến xuân về

Với sự phối hợp của Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Shing Mark, chương trình tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với chi phí gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Viễn tổ chức cắt tóc miễn phí phục vụ nhân dân tại chương trình "Tết Quân - Dân", với hơn 100 lượt người dân được phục vụ.

DSC05609.JPG
Hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em

Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống như: thi gói bánh chưng cho lực lượng vũ trang, thi nấu ăn, đấu Bóng chuyền, kéo co tạo không khí gắn kết giữa bộ đội địa phương và nhân dân trên địa bàn.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Bệnh viện Shing Mark Bệnh viện Mắt Hà Nội Bộ đội địa phương Cắt tóc Dân quân tự vệ Bột ngọt Bản sắc Đảng Cộng sản Việt Nam Kéo co Học bổng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn