2.000 công nhân được kiểm tra xe miễn phí trước khi về quê

Ngày 7-2, hơn 2.000 công nhân, người lao động tại TPHCM được hỗ trợ kiểm tra xe, thay nhớt miễn phí tại ngày hội “Tết đoàn viên – 2.000 chuyến đi an toàn”. Hoạt động diễn ra trước hành trình người lao động chuẩn bị về quê đón tết cùng gia đình.

Kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí cho công nhân tại chương trình

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM phối hợp UBND phường An Lạc, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) và Công ty CP AP Saigon Petro tổ chức tại Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao phường An Lạc (TPHCM).

Cụ thể, tham gia ngày hội, 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM được hỗ trợ kiểm tra các bộ phận của xe và thay nhớt xe máy miễn phí.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 400 phần quà tết cho công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Người tham gia ngày hội còn được khám mắt và thể chất miễn phí. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 560 triệu đồng.

Trao quà tặng công nhân khó khăn

Đây là năm thứ 3 ngày hội tết đoàn viên đồng hành cùng các chuyến đi an toàn của công nhân lao động xa quê dịp tết. Theo ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Khối Phát triển kinh doanh & Marketing GIC, đến nay đã có hơn 4.000 xe gắn máy được chương trình kiểm tra và thay nhớt xe miễn phí.

Người lao động được khám mắt miễn phí

Trong niềm vui được nhận quà và kiểm tra xe miễn phí, chị Trần Thị Hồng Hoa (quê tỉnh Đồng Tháp, công nhân may tại phường An Lạc) cho biết, liên tục 2 năm qua chị được chương trình kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí trước khi về quê đón tết.

Hơn 2.000 xe máy được kiểm tra, thay nhớt miễn phí tại chương trình

“Là phụ nữ, lại bận rộn công việc những ngày cuối năm nên tôi cũng quên đi việc bảo dưỡng xe. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, tôi an tâm hành trình về quê vui tết cùng gia đình của mình”, chị Trần Thị Hồng Hoa bày tỏ.

