Kịp thời dập tắt vụ cháy tòa nhà 5 tầng trên đường Hồ Hảo Hớn (TPHCM)

Khoảng 8 giờ ngày 7-2, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà 5 tầng đang trong quá trình sửa chữa trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen cuồn cuộn kèm theo lửa lớn bốc lên từ khu vực tầng cao của tòa nhà. Đây là công trình trước đây kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống, hiện đang đóng cửa để sửa chữa.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: K.V.

Do ngọn lửa bùng phát nhanh, khói dày đặc lan rộng ra khu dân cư khiến nhiều hộ dân sống liền kề phải hô hoán, khẩn cấp di tản người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy có nhiều tiếng nổ lớn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Ảnh: K.V.

Do vị trí phát hỏa ở trên cao, bên dưới lại vướng hệ thống giàn giáo và lưới che công trình nên việc tiếp cận hiện trường ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã triển khai xe thang cao hơn 10m để phun nước từ trên xuống, cô lập đám cháy và ngăn chặn cháy lan sang các công trình lân cận.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG