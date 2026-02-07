Xã hội

Hà Nội trao hàng ngàn phiếu mua hàng, suất quà tại chợ tết công đoàn

SGGPO

Tổ chức công đoàn ở Hà Nội cùng các đơn vị đã tổ chức hai phiên "Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026" trao tặng công nhân lao động hàng nghìn phiếu mua hàng cùng các suất quà.

Ngày 7-2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã khai mạc Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026. Chợ tết dành cho công nhân lao động năm nay có hơn 70 gian hàng, bày bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng. Các sản phẩm được bán với giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua sắm tiết kiệm.

IMG_5992.jpeg
Người lao động tại Hà Nội mua sắm tại Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026. Ảnh: MẠNH QUÂN

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trao tặng 3.600 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng và 3.600 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chợ tết này diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2 (tức nhằm 20 và 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Trước đó, trong hai ngày 31-1 và 1-2, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức Chợ tết Công đoàn tại Khu nhà ở công nhân thuộc xã Thiên Lộc, TP Hà Nội. Tại đây, tổ chức công đoàn cùng các đơn vị đã tặng 2.400 phiếu mua hàng, các suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn; đồng thời trao hỗ trợ 14.323 suất quà, tổng trị giá 14,32 tỷ đồng cho công nhân lao động tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

PHÚC HẬU

Từ khóa

chợ tết công đoàn Hà Nội Tết Bính Ngọ

