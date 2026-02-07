“Chuyến xe mùa xuân” đưa 2.000 sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết

Sáng 7-2, tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM), buổi lễ tiễn sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết trên “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026” đã diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Khi màn đêm còn bao trùm phố xá, chị em sinh đôi Phan Ngọc Quỳnh Nhi (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn) và Phan Ngọc Uyên Nhi đã rời căn nhà trọ trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh) để đến Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, chờ chuyến xe tuyến TPHCM - TP Huế đưa hai chị em về quê đón tết.

Sinh viên háo hức trước giờ khởi hành

Đêm trước giờ khởi hành, hai chị em gần như thức trắng. Sự hồi hộp, háo hức xen lẫn niềm vui ánh lên trên gương mặt hai bạn trẻ. Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên đán, chị em Quỳnh Nhi chọn ở lại TPHCM làm thêm, chắt chiu từng khoản chi tiêu để trang trải cuộc sống, chỉ khi có việc thật sự cần thiết mới thu xếp về quê trong thời gian ngắn.

Đón nhận vé xe từ chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026”, Quỳnh Nhi bày tỏ: “Những tấm vé này mang theo sự sẻ chia và đồng cảm, tiếp thêm động lực để chúng em cố gắng hơn trên chặng đường phía trước”.

Cách đó, gia đình anh Nguyễn Viết Thiện (49 tuổi) và chị Phan Thị Hoài (44 tuổi) cùng hai con trai học lớp 7 và lớp 11, cũng có mặt từ sớm. Gắn bó với TPHCM đã gần 20 năm, vợ chồng anh chị hiện là công nhân cơ khí và giày da trong khu chế xuất. Mong mỏi được về quê sum họp, song chi phí đi lại mỗi dịp tết luôn là nỗi lo lớn đối với gia đình.

Sinh viên, người lao động được hỗ trợ vé xe miễn phí về quê

Cầm trên tay tấm vé tuyến TPHCM - Quảng Trị, anh Thiện kể về cuộc sống mưu sinh của gia đình và bày tỏ sự biết ơn khi lần đầu nhận được sự hỗ trợ. Từ phường Tân Đông Hiệp, cả nhà có mặt tại điểm tập trung từ 5 giờ 30 sáng để kịp chuyến đi. “Thú thật, khi nhận được vé về quê miễn phí, tôi mừng rơi nước mắt. Cả năm làm lụng vất vả, chỉ mong được về quê sum họp vài ngày, vậy là đủ ấm lòng rồi”, anh Thiện nói.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp các cá nhân, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tết cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên nhận vé xe từ chương trình

Trong tinh thần ấy, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026” trao tặng vé xe miễn phí về quê đón tết cho 2.000 sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. Bên cạnh đó, mỗi người tham gia còn được trao tặng một phần quà trị giá 500.000 đồng.

“Thông qua chương trình này, chúng tôi mong các bạn sinh viên sẽ cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, bên cạnh gia đình ruột thịt của mình, các bạn vẫn luôn có một “gia đình lớn” - đó là tổ chức Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên, là cộng đồng doanh nghiệp, là người dân TPHCM nghĩa tình, luôn sẵn sàng đồng hành, nâng đỡ và sẻ chia cùng các bạn. Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi bạn sinh viên hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần nhân ái ấy, trở thành những hạt nhân tích cực, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những hành động tử tế cho xã hội trong tương lai” Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh

Sinh viên lên xe về quê đón tết

Sinh viên tham gia chương trình đến từ 62 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Chương trình tập trung hỗ trợ các tuyến xe đi từ TPHCM về khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.

Sinh viên, người lao động lên xe về quê

Người dân được hỗ trợ vé xe về quê

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh trao quà đến người dân

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (nay là Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM) khởi xướng từ năm 2002 và được duy trì liên tục suốt hơn 20 năm qua. Đến nay, đã có 64.625 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón tết.

CẨM TUYẾT