Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 700 phần quà tết (mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM, chưa có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

Trao quà tết đến sinh viên khó khăn đón tết xa nhà

Nhận quà từ chương trình, em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TPHCM) chia sẻ, sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình là nguồn động viên lớn để em tiếp tục cố gắng trong học tập và cuộc sống.

Tuyền sinh ra trong một gia đình thuần nông. Cha em mắc bệnh ung thư, mẹ bị bệnh xương khớp, không thể lao động nặng nhọc; còn em trai Tuyền đang học lớp 10. Kinh tế gia đình khó khăn, để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ học tập, ngoài giờ học trên giảng đường, Tuyền làm thêm nhiều công việc tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Tết này, em quyết định ở lại TPHCM để làm thêm, mong kiếm thêm thu nhập gửi về quê, tiếp sức cho gia đình trong những ngày khó khăn.

“Xuân từ triệu tấm lòng vàng” tiếp sức sinh viên khó khăn đón tết xa nhà

“Xuân từ triệu tấm lòng vàng” là hoạt động do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (nay là Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM) khởi xướng từ năm 1999. Đến nay, đã hỗ trợ cho 33.000 lượt học sinh, sinh viên.

Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM Lê Xuân Dũng chia sẻ: “Chương trình là hành trình lan tỏa hơi ấm mùa xuân, kết nối những tấm lòng vàng từ tổ chức Đoàn - Hội, các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cho đến toàn xã hội. Hy vọng rằng, sự sẻ chia từ cộng đồng hôm nay sẽ trở thành nguồn động lực, giúp các em thêm vững vàng vươn lên trong học tập và cuộc sống, để mai này trở thành niềm tự hào lớn lao nhất của gia đình và là những người có ích cho quê hương, đất nước”.

* Cùng ngày, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương” lần thứ 13 - năm 2026 tại Trụ sở Hội LHTN Việt Nam TPHCM (phường Sài Gòn) và Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu). Theo kế hoạch, ngày hội cũng sẽ được tổ chức ở Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa) vào ngày 8-2.

Ngày hội “Xuân yêu thương” lần thứ 13 được tổ chức tại Trụ sở Hội LHTN Việt Nam TPHCM

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động được triển khai như: hội thi viết thư pháp “Nét vẽ ngày tết”; hội thi “Trang trí góc xuân - mai, đào đón tết”; không gian “Tết xanh - Lì xì xanh”,... Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng hơn 250 phần quà tết nhằm hỗ trợ các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên vươn lên trong cuộc sống và thanh niên khuyết tật trên địa bàn TPHCM.

Thanh niên tham gia các hoạt động tại ngày hội

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh, sau 13 năm tổ chức, Ngày hội “Xuân yêu thương” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình chăm lo tết đơn thuần, để trở thành mô hình hoạt động xã hội có tính lan tỏa, góp phần kết nối nguồn lực, tập hợp thanh niên tham gia hành động vì cộng đồng.

Không gian viết thư pháp

“Chúng tôi mong muốn, mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng, để các hoạt động tình nguyện và an sinh không chỉ diễn ra trong dịp tết mà trở thành việc làm thường xuyên của thanh niên TPHCM”, đồng chí Lê Tuấn Anh gửi gắm.

Trao quà tết cho thanh niên khuyết tật tại Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh niên nhận quà tại ngày hội

CẨM TUYẾT - TRÚC GIANG