Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 11-10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: NAM KHÔI

Cùng đi có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của An Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu: "Các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện tiếp nối, phát huy thành quả của các thế hệ tiền bối, vững mãi niềm tin theo Đảng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: NAM KHÔI

Chủ tịch Quốc hội chúc: “Tỉnh An Giang phát triển nhanh, vững chắc, cùng với sự đi lên của đất nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đề nghị tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng để nơi đây tiếp tục là “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến các hộ gia đình chính sách của xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: NAM KHÔI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trao quà đến các hộ gia đình chính sách của xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: NAM KHÔI

Cũng tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 100 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, trẻ em nghèo của xã Mỹ Hòa Hưng.

NAM KHÔI