Thành tựu kinh tế TPHCM: Thực tiễn là lời đáp mạnh mẽ nhất

Càng đến gần Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trên mạng xã hội càng xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả phát triển của thành phố. Song, những số liệu thực tế cùng nỗ lực vượt bậc trong bối cảnh thành phố phải chống chọi với dịch Covid-19 và khó khăn toàn cầu, đã chứng minh TPHCM vẫn giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực kinh tế của cả nước.

TPHCM ngày càng phát triển, hiện đại. Ảnh: Hoàng Hùng

Xu hướng dịch chuyển lao động là tất yếu

Những ngày gần đây, một số tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin “nhiều lao động rời khỏi thành phố vì môi trường kinh doanh không còn hấp dẫn”, hay “doanh nghiệp tháo chạy khỏi TPHCM”. Luận điệu này cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả phát triển của thành phố.

Bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX-CN) TPHCM, cho biết, không ghi nhận tình trạng này trong lực lượng công nhân tại các KCX-CN. Ngược lại, thống kê cho thấy sự gia tăng đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2025, 59 KCX-CN do Ban Quản lý các KCX-CN TPHCM quản lý (bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau hợp nhất) có khoảng 905.000 lao động làm việc tại hơn 5.500 dự án, tăng gần 17.000 người so với cuối năm 2024. Lao động ngoại tỉnh chiếm tới 65%, điều này khẳng định TPHCM tiếp tục là điểm đến hấp dẫn.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thành Nhân chia sẻ, việc có dòng lao động dịch chuyển về các tỉnh cũng là xu hướng tất yếu, phản ánh sự phát triển đồng đều hơn của kinh tế cả nước. Bởi hiện nay, nhiều địa phương đã phát triển khu công nghiệp, tạo việc làm tại chỗ, vì vậy thay vì chọn công việc xa nhà, người lao động có xu hướng dịch chuyển về quê để thuận lợi trong công tác và gần gia đình.

Trước sự dịch chuyển ấy, TPHCM xác định đây không chỉ là thách thức mà còn là động lực để doanh nghiệp TPHCM đầu tư khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế. Hạn chế tối đa những ngành nghề thâm dụng lao động. Vì vậy, khi người lao động có thêm cơ hội gần gia đình, giảm chi phí thuê nhà, và quan trọng hơn, đó cũng là sự phân bổ lại lực lượng lao động phục vụ phát triển cân bằng cho cả nước, nên không thể lấy sự dịch chuyển này để phủ nhận vai trò đầu tàu của TPHCM. Theo thống kê, thực tế lực lượng lao động đang làm việc tại TPHCM đạt gần 7,3 triệu người (tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc).

Bên cạnh đó, cần nhìn lại tổng thể kinh tế - xã hội TPHCM thời gian qua để có đánh giá toàn diện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, TPHCM đối mặt giai đoạn vô cùng khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 để lại hậu quả nặng nề. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Trung ương, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã từng bước phục hồi và vực dậy mạnh mẽ, tạo nên nhiều kết quả đáng ghi nhận, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu.

Những con số vượt trội của TPHCM trong nhiệm kỳ 2020-2025 - GRDP năm 2025: Ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. - GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước. - Thu ngân sách nhà nước: đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia. - Kim ngạch xuất nhập khẩu: Đạt 181,5 tỷ USD, chiếm 23,1% tổng kim ngạch cả nước.

Doanh nghiệp tin tưởng, tiếp tục gắn bó

Về thông tin “doanh nghiệp tháo chạy khỏi thành phố” do một số đối tượng cơ hội lan truyền, nguyên Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM) Nguyễn Hoàng Dũng cho rằng phải nhìn nhận lại. Thực tiễn, các tập đoàn lớn đang chuyển dịch khâu sản xuất thâm dụng lao động, đất đai ra các tỉnh lân cận, khu vực có chi phí thấp hơn để tối ưu hóa chi phí. Tuy nhiên, họ vẫn giữ trung tâm đầu não, khối nghiên cứu và phát triển, tài chính và dịch vụ giá trị cao tại TPHCM. Thành phố vẫn là “bộ não” điều hành, sáng tạo và kết nối, khẳng định vai trò là trung tâm dịch vụ sản xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC để tháo gỡ dự án Eco Smart City . Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khi đó, thành phố đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính, khơi thông chính sách. Một minh chứng cụ thể, sau thời điểm có tin đồn rút lui, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã quyết định tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City tại TPHCM. Ngoài những công ty lớn lựa chọn TPHCM để đầu tư, còn có hàng chục ngàn doanh nghiệp mới thành lập mỗi năm. Điều đó cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư tại TPHCM vẫn rất mạnh mẽ. Đặc biệt, thời gian qua, TPHCM đã thực hiện rất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp. Trong đó, TPHCM đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư.

Thông tin từ Sở Tài chính, đối với nhóm dự án đầu tư tư nhân tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), tính đến ngày 24-9 (gồm cả giai đoạn trước khi sắp xếp), đã có 47 dự án vướng mắc tồn đọng kéo dài được tháo gỡ; tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.302 tỷ đồng và quy mô hơn 25.858ha đất. Ngoài ra, 30 dự án đầu tư tư nhân (thẩm quyền UBND cấp tỉnh) thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cũng đã được xử lý.

Ngoài việc phục hồi kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, thành phố đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều chính sách đột phá như Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; triển khai hệ thống các đường vành đai; quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị; phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ hạ lưu; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

Ông Nguyễn Hoàng Dũng nhận xét, với mạng lưới giao thông hiện đại hình thành trong tương lai cùng cơ chế ngày càng thông thoáng, sẽ là môi trường rất thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào TPHCM. Đây không chỉ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững mà còn là tư duy chiến lược TPHCM đã và đang nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn, trở thành siêu đô thị quốc tế.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - BẢO HÂN