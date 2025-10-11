Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong từng hộ gia đình

Đại diện ban điều hành 40 khu phố, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Ban quản lý chung cư, nhà cao tầng và người dân trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TPHCM) ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về an toàn PCCC.

Sáng 11-10, phường Thủ Dầu Một phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TPHCM tổ chức tuyên truyền kỹ năng PCCC-CNCH đến cán bộ, viên chức, người lao động, ban điều hành 40 khu phố cùng đại diện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, Ban quản lý chung cư, nhà cao tầng và bà con nhân dân trên địa bàn phường.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn TPHCM và cả nước có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù các cấp, các ngành đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhưng vẫn còn một số đơn vị, cá nhân chủ quan, chưa thực sự chú trọng đến công tác PCCC, dẫn đến các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí làm thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cán bộ hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy

Hướng dẫn các tiểu thương tại chợ Thủ Dầu Một quy định về đảm bảo an toàn PCCC

Theo Trung tá Đỗ Hoàng Giang, Phó Trưởng Công an phường Thủ Dầu Một, mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp PCCC để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và của xã hội, chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đại diện ban điều hành 40 khu phố, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Ban quản lý chung cư, nhà cao tầng và người dân trên địa bàn phường đã ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về an toàn PCCC.

TÂM TRANG