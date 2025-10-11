Xã hội

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy làm 5 người chết tại Hà Nội

Ngày 11-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, khiến 5 người chết.

Hiện trường khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn. UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

