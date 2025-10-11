Đắk Lắk: Xử lý 4 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép

Ngày 11-10, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xử lý 4 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn xã.

Diện tích rừng bị các đối tượng lấn chiếm

Tại lâm phần thuộc nhóm hộ 5, buôn Bia, xã Ea Hiao quản lý, ông P.D.H. (trú tỉnh Lâm Đồng) lấn chiếm hơn 1.400m2 và ông N.Q.T. (trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm gần 2.000m2. Tại lâm phần thuộc nhóm hộ 2, thôn 9a, xã Ea Hiao quản lý, bà N.T.L. (trú phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 2.000m2 và ông T.V.L. (trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 3.000m2.

UBND xã Ea Hiao đã đưa các tang vật có liên quan về trụ sở, lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Các đối tượng đưa xe cơ giới vào san gạt, lấn chiếm đất rừng

Để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, UBND xã Ea Hiao chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là các nhóm hộ, cộng đồng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời sẽ xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chủ rừng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp...

MAI CƯỜNG