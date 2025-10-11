Miền Bắc: Nước lũ rút, nhưng không được chủ quan

Cập nhật đến chiều 10-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mực nước lũ trên các sông ở miền Bắc đã đạt đỉnh, nhiều nơi lũ đạt đỉnh lịch sử.

Phía Bắc Hà Nội (xã Trung Giã) chìm trong nước lũ dù trời không còn mưa

Nước lũ trên sông Cầu (trạm Đáp Cầu tại tỉnh Bắc Ninh), sông Thương (trạm Phủ Lạng Thương tại tỉnh Bắc Ninh) và sông Trung (trạm Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đều đang xuống nhưng vẫn ở mức trên báo động 3. Trong ngày 10-10, cơ quan khí tượng - thủy văn vẫn liên tục phát các bản tin cảnh báo “lũ đặc biệt lớn” trên hạ lưu sông Cầu, sông Thương. Đến ngày 11-10, xu thế giảm sẽ tiếp tục duy trì trên các sông này, nhưng mực nước vẫn ở trên báo động 3 - mức rất nguy hiểm, cần theo dõi sát diễn biến để chủ động ứng phó. Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và TP Hà Nội dự báo còn kéo dài 2-3 ngày nữa, dù mưa đã giảm.

Cùng ngày 10-10, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh, đề nghị đảm bảo an toàn đê điều, chủ động ứng phó với đợt lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên hệ thống sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ.

Theo Bộ NN-MT, đỉnh lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (tỉnh Thái Nguyên) đạt 29,9m (vượt đỉnh năm 2024 tới 1,09m); tại trạm Phủ Lạng Thương (tỉnh Bắc Ninh) đạt 9,98m (cao hơn đỉnh lịch sử 0,58m); trên sông Thương tại Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đạt 24,31m (vượt kỷ lục năm 1986 là 1,77m) và trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân (TP Hà Nội) sáng 10-10 đạt 9,75m (vượt đỉnh năm 2024 là 0,41m).

Trao đổi nhanh với báo chí, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) Phạm Đức Luận cho rằng chính quyền và nhân dân tại các xã đang ngập lũ tuyệt đối không nên chủ quan vì sau khi nước rút, nhiều sự cố đê điều như sạt lở thường mới phát sinh do bị ngâm nước lâu ngày.

Theo Bộ NN-MT, đến 18 giờ ngày 10-10, đã ghi nhận 18 người chết và mất tích, 10 người bị thương vì mưa lũ tại các tỉnh ở phía Bắc. Tổng thiệt hại khoảng 5.450 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nhất với hơn 2.400 tỷ đồng.

Ngày 10-10, Cục Thuế (Bộ Tài chính) ban hành công văn hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 10, 11 và mưa lũ sau bão. Theo đó, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế; cơ quan thuế sẽ xem xét việc miễn, giảm với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế tại cơ quan thuế đăng ký gần nhất.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã thành lập Sở Chỉ huy ứng phó lũ lớn tại cơ sở. Lực lượng ứng cứu được huy động lên khoảng 1.300 người với 33 xuồng máy và 20 xe quân sự chuyên dụng được điều động để vận chuyển, tiếp tế và cứu hộ người dân. Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị phương án trực thăng ứng cứu, sẵn sàng triển khai khi khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, nước lũ trên sông dâng cao khiến hai xã Trung Giã và Đa Phúc chịu thiệt hại nặng nhất. Tại xã Đa Phúc, nhiều tuyến đê, kênh tiêu, cống thủy lợi bị sạt trượt, sụt lở. Hơn 1.500 hộ dân sống ngoài đê phải sơ tán khẩn cấp, với khoảng 6.500 người được di chuyển đến các điểm an toàn. Tại xã Trung Giã, sự cố sạt lở nước xuyên qua tuyến đường sắt Hà Thái (đoạn qua thôn Thống Nhất - Trung Kiên - Đo) dài khoảng 20m; nhiều tuyến đê cấp 4 bị tràn. Toàn xã hiện có 18 thôn bị cô lập, với hơn 4.000 hộ/16.400 nhân khẩu chịu ảnh hưởng.

Tiếp tục lan tỏa tinh thần tương trợ Chiều 10-10, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ số tiền hơn 10,7 tỷ đồng. Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11. Đoàn công tác gồm 62 cán bộ, chuyên viên y tế trong tỉnh, chia thành 2 đội đến hỗ trợ 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, từ ngày 11 đến 17-10. Dịp này, Gia Lai hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cũng tổ chức lễ xuất hành “Chuyến xe nghĩa tình” chở 20 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi tới đồng bào vùng lũ. Hàng cứu trợ được tiếp nhận qua UBND, Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố; tập kết tại các ga đầu mối như Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… và vận chuyển ra ga Giáp Bát, ga Hà Nội để bàn giao cho các tỉnh phía Bắc.

NHÓM PV