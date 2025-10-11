Không thể bóp méo một chủ trương đúng đắn

Lợi dụng việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 303 về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số đối tượng trên mạng xã hội đã tung tin sai lệch, xuyên tạc rằng đây là “cuộc sắp xếp lại thất bại”. Những luận điệu đó không chỉ bóp méo sự thật mà còn cố tình phủ nhận nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Không phải ngẫu nhiên Chính phủ ban hành Nghị quyết 303 ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận về việc tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là chủ trương lớn, được rút ra từ thực tiễn và yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời rà soát, sửa đổi ngay các quy định chưa phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Thế nhưng, lợi dụng quá trình đó, một số tài khoản mạng đã tung ra những luận điệu rằng “tinh giản biên chế thất bại”, “đang có cuộc đình công ngầm”… Những đối tượng này đang cố tình xuyên tạc thực tiễn của đất nước để làm dư luận hoang mang.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu để xây dựng nền hành chính liêm chính, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Thực tế cho thấy, sau hơn 3 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nơi đã đạt kết quả rõ rệt, thủ tục hành chính rút ngắn, bộ máy gọn hơn, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp tăng lên. Như tại TPHCM, một đô thị đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang mở đường cho việc tổ chức lại không gian quản lý đô thị theo hướng linh hoạt, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm. Không thể phủ nhận vẫn còn hạn chế trong quá trình thực hiện, nhưng đó là những “độ vênh” cần được điều chỉnh, chứ không phải lý do để phủ định cả một nỗ lực cải cách. Nghị quyết 303 không nhằm “thử nghiệm lại”, mà nhằm khắc phục những bất cập đã nhận diện rõ, đảm bảo bộ máy thực sự vận hành đồng bộ, thông suốt.

Mục tiêu cuối cùng của cải cách thể chế là để người dân, doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn, để niềm tin vào nhà nước được củng cố bằng hiệu quả công việc cụ thể. Đó là mục tiêu không thể bị bóp méo hay xuyên tạc bởi những đối tượng chống phá trên mạng xã hội.

BẢO HÂN