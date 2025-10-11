Những công trình thi đua nâng chất cuộc sống người dân

Từ những hoạt động tư vấn pháp lý, chăm lo an sinh xã hội đến xây trường, mở đường…, loạt công trình, hoạt động thi đua của các địa phương hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã góp phần nâng chất lượng nền hành chính, cải thiện đời sống người dân.

Luật sư tư vấn pháp lý cho người cao tuổi tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Lan tỏa tinh thần phục vụ

Một ngày đầu tháng 10, tại khu vực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý dành cho người cao tuổi ở phường Tân Sơn Nhất (TPHCM), bà Huỳnh Thị Út (75 tuổi) bước vào với khuôn mặt còn vương chút lo lắng. Nhiều ngày qua, bà vẫn băn khoăn một số vấn đề liên quan đến việc ủy quyền sử dụng đất. Tại đây, bà được các luật sư và trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TPHCM (thuộc Sở Tư pháp TPHCM) hỏi thăm rồi lắng nghe từng chi tiết bà trình bày. Vừa giải thích cặn kẽ, luật sư vừa viết ra giấy các bước cụ thể để bà nhớ. Khi nắm rõ hướng giải quyết, gương mặt bà Út giãn ra: “Nhờ luật sư tư vấn mà tôi hiểu rõ hơn, mừng lắm. Trước giờ tôi cứ hồi hộp, giờ thì thoải mái rồi”.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất Lê Hoàng Hà cho biết, phường triển khai nhiều hoạt động hướng đến người cao tuổi, phụ nữ, doanh nghiệp, thiếu nhi… “Chúng tôi mong muốn thông qua chuỗi hoạt động này, người dân được chăm lo thiết thực, từ sức khỏe đến đời sống tinh thần. Niềm vui, sự an tâm của người dân chính là động lực để phường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn”, ông Lê Hoàng Hà chia sẻ.

Trong không khí thi đua hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, phường Đông Hưng Thuận tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bắt nhịp với chuyển đổi số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Phường cũng khởi công xây dựng 2 trường mầm non trong khu tái định cư 38ha. Theo Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh, phường đã tập trung, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Phường cũng là địa phương sớm thực hiện mô hình “Đại sứ số, gia đình số”, tổ chức các nhóm sinh viên tình nguyện đến từng hộ dân ở phường hướng dẫn cài đặt các ứng dụng VNeID, Công dân số TPHCM... Điều này giúp các thành viên trong gia đình biết và thực hiện ít nhất một dịch vụ công trực tuyến toàn trình và kiến thức về an toàn an ninh khi sử dụng internet…

Phường Dĩ An cũng triển khai đề án công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, gắn với ra mắt mô hình “Hạt gạo trao đi - xanh đẹp phố phường”. Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết Dĩ An là phường đông dân nhất TPHCM với 234.000 người. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng mô hình “Hạt gạo trao đi - Xanh đẹp phố phường”, với thành viên là người bán vé số dạo, buôn bán nhỏ, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trực tiếp tham gia sẽ trở thành những hạt nhân tiên phong trong tuyên truyền, vận động cùng giữ gìn vệ sinh môi trường và văn minh đô thị ở địa phương.

Góp phần thay đổi diện mạo thành phố

Những ngày này, trên công trường mở rộng Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM), không khí lao động rộn ràng, khẩn trương. Hàng chục kỹ sư, công nhân làm việc không ngơi nghỉ, từng hạng mục được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ, chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Ghi nhận tại công trường, vào ban đêm, nhiều hạng mục vẫn được thi công dưới ánh đèn. Dự án có diện tích hơn 35.000m2, tổng vốn đầu tư gần 95 tỷ đồng, bao gồm khu quảng trường trung tâm, các hạng mục phục vụ người dân và du khách. Bên cạnh đó, đoạn đường Lê Hồng Phong và Thùy Vân nằm trong phạm vi dự án cũng được nâng cấp, tạo cảnh quan sạch đẹp, bền vững. Chứng kiến công trình từng ngày thay đổi diện mạo, ông Trần Văn Phúc, người dân sống gần khu vực quảng trường, kỳ vọng khi công trình hoàn thành, khu vực này sẽ khang trang, hiện đại hơn, tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt cho người dân và du khách.

Công trình Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) giai đoạn 2 đang tất bật thi công Ảnh: HOÀNG NHÂN

Theo Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản, sau khi hoàn thiện, Quảng trường Thùy Vân là công trình hạ tầng đô thị hiện đại, không gian văn hóa cộng đồng mang tính biểu tượng của thành phố. Đây sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch quy mô lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc ven biển. Đồng thời, góp phần khẳng định hình ảnh TPHCM năng động, văn minh, hiện đại, trong đó phường Vũng Tàu từng bước vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, gần gũi với người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Cùng mục tiêu nâng chất lượng đời sống người dân, phường Tân Khánh đã hoàn thành nâng cấp tuyến đường được người dân đặt biệt danh là “con đường đau khổ” tại khu phố Hóa Nhựt. Bà Nguyễn Thị Kim Loan (khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Khánh) cho biết, trước đây mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa thì “ổ gà”, “ổ trâu” xuất hiện chằng chịt. “Bây giờ nó là con đường đẹp nhất khu phố Hóa Nhựt”, bà Loan vui mừng. Cùng niềm vui khi tuyến đường được hoàn thành đúng dịp chào mừng đại hội, ông Lê Kim Bình, Trưởng Ban điều hành khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Khánh, cho biết, dự án thêm ý nghĩa khi nhiều hộ dân hai bên đường sẵn sàng hiến đất để con đường được rộng hơn, đẹp hơn.

Trong không khí hướng đến đại hội, những công trình, phần việc thi đua thể hiện rõ tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong mọi chủ trương, hành động. Mỗi con đường được mở rộng, mỗi hoạt động chăm lo an sinh, chuyển đổi số được triển khai... góp phần làm cho thành phố thêm khang trang, đời sống người dân được nâng cao.

Dịp này, UBND TPHCM cũng khởi công, khánh thành nhiều dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Cụ thể, thành phố khởi công các dự án: xây dựng Cung thiếu nhi TPHCM; mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2); xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ cơ sở 1; xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp. Thành phố cũng khánh thành Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi... UBND TPHCM cũng ban hành kế hoạch thi đua cao điểm “quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Đợt thi đua kéo dài đến ngày 31-12, với quyết tâm tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu; tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

ĐÔNG SƠN - CẨM TUYẾT - TRÚC GIANG - VĂN CHÂU