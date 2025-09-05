Xã hội

Chữa cháy rừng tràm phát hiện thi thể người đàn ông

Sáng 5-9, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, vừa nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra tại khu rừng sản xuất ở xã Phú Vinh, TP Huế.

Lúc 18 giờ 45 phút ngày 4-9, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế trên diện tích của các hộ gia đình ông Trần S. (sinh năm 1964) và ông Trần M. (sinh năm 1955) cùng trú tại thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế.

Nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy

Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng TP Huế đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai lực lượng chữa cháy.

Đến 19 giờ 13 phút cùng ngày, đám cháy được khoanh vùng, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha. Tuy nhiên, trong khu vực xảy ra đám cháy, các lực lượng phát hiện 1 thi thể.

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là ông Trần M.. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do ông M. thần kinh không ổn định, trong lúc đốt thực bì đã xảy ra hỏa hoạn.

Nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện Đồn Biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

VĂN THẮNG

