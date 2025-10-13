Chùa Một Cột, chợ Bến Thành… xuất hiện trên biểu tượng mới tại Hà Nội

Khối biểu tượng “Trái tim tình yêu Việt Nam”, công trình nghệ thuật tôn vinh tình kết nghĩa giữa Hà Nội, Huế và TPHCM vừa được hoàn thiện và đặt tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), trở thành điểm nhấn văn hóa mới trong không gian công cộng của Thủ đô.

Công trình do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” và “Lá cờ gốm Trường Sa”, thiết kế và thực hiện. Biểu tượng gồm hình trái tim, chữ “Việt Nam”, trống đồng và chim bồ câu, thể hiện khát vọng hòa bình, thống nhất và tình yêu giữa ba miền Bắc - Trung - Nam.

Cụm biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam

Trên bề mặt gốm men lam của biểu tượng, hàng loạt công trình kiến trúc, danh thắng và di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam được tái hiện sinh động. Miền Bắc có Khuê Văn Các, chùa Một Cột, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử, cùng vịnh Hạ Long và ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Miền Trung hiện lên với Đại Nội Huế, cầu Trường Tiền, phố cổ Hội An, cầu Vàng Bà Nà Hills, tháp Chăm Po Klong Garai. Miền Nam được khắc họa qua chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Bitexco, bến Nhà Rồng và cảnh sông nước miền Tây.

Phần trái tim trung tâm của công trình được ghép bằng hàng ngàn viên gốm hình hạt lúa và hàng trăm cánh hoa đào, hoa mai, trong đó những bông hoa đào đỏ thắm tạo thành bản đồ Việt Nam, biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó và niềm tự hào dân tộc.

Cắt băng khánh thành cụm biểu tượng mới tại Công viên Thống Nhất

Công trình được tạo hình bằng bê tông cốt thép, phủ gốm sứ vẽ men lam trắng. Nhóm họa sĩ của Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội gồm Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hà, cùng họa sĩ Nguyễn Đăng Tuấn (Quảng Trị) đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện tác phẩm này.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả của công trình

Hưởng ứng các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội, ông Hoàng Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ, chia sẻ: “Thông qua khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam, chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp rằng: Tình yêu - Niềm tin - Sự gắn kết chính là những giá trị trường tồn làm nên bản sắc dân tộc…”.

Trao tặng 3 bức ảnh nghệ thuật đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam

Phát biểu tại lễ khánh thành cụm biểu tượng, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhận định: công trình mang ý tưởng rõ ràng, có giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật cao, phù hợp với cảnh quan đô thị, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt Nam trong lòng Thủ đô.

Khối biểu tượng Trái tim Tình yêu Việt Nam được kỳ vọng là điểm check in mới tràn đầy tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

MAI AN