Hà Nội xem xét ban hành quy định mới về công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Quy định mới này sẽ thiết lập một khuôn khổ toàn diện, bao trùm mọi khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bổ nhiệm, điều động và xử lý kỷ luật, với nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành ủy Hà Nội, kết hợp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Chiều 25-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, đây là hội nghị đặc biệt quan trọng, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm đầu tiên sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, mang tính chất dẫn dắt, tạo đà tăng tốc cho cả giai đoạn 2026-2030; đồng thời ban hành quy định mới về công tác cán bộ nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu thảo luận các giải pháp để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc phân cấp quản lý cán bộ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với cán bộ, với yêu cầu xuyên suốt là xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, quy định mới này thiết lập một khuôn khổ toàn diện, bao trùm mọi khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bổ nhiệm, điều động và xử lý kỷ luật. Nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành ủy Hà Nội, kết hợp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáng chú ý, quy định dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính cân đối về độ tuổi, giới tính và lĩnh vực chuyên môn, với các chỉ tiêu rõ ràng về tỷ lệ cán bộ trẻ (tối thiểu 15%) và cán bộ nữ (từ 25% trở lên).

Cùng với đó là các quy định chi tiết về tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm với thời hạn xử lý được rút ngắn, yêu cầu cơ quan tham mưu phải xử lý nhanh chóng (chậm nhất 2 ngày làm việc) để bảo đảm tính kịp thời và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

NGUYỄN QUỐC