Dự án "Âm nhạc cuối tuần": Điểm hẹn văn hóa mới bên Hồ Gươm

Đúng 15 giờ 30 ngày 30-11, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, những giai điệu đầu tiên của dự án đã vang lên, đánh dấu sự ra đời của một chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng mới mẻ. Khai mạc chương trình, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, hy vọng dự án sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử của Hồ Gươm; để cộng đồng có thể thư giãn và kết nối với nghệ thuật một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà và lãnh đạo phường Hoàn Kiếm tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia chương trình

Việc Sở VH-TT Hà Nội lựa chọn Nhà Bát Giác làm địa điểm tổ chức cho thấy tư duy khai thác giá trị "kép", vừa phát huy công năng của các không gian công cộng, vừa biến di sản kiến trúc trở thành phông nền sống động cho nghệ thuật. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một điểm hẹn văn hóa quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần, nơi âm nhạc được vang lên giữa không gian lịch sử linh thiêng, tạo nên trải nghiệm thưởng thức vừa sang trọng, vừa gần gũi cho cả người dân và du khách.

NSƯT Quyền Văn Minh và Câu lạc bộ Bình Minh Jazz biểu diễn tại chương trình

Chương trình mở màn đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng nghệ thuật với sự xuất hiện của NSƯT Quyền Văn Minh và Câu lạc bộ Bình Minh Jazz. Âm hưởng Jazz phóng khoáng bên không gian Hồ Gươm cổ kính là một sự lựa chọn tinh tế, vừa hiện đại vừa hoài niệm. Bên cạnh những tên tuổi gạo cội, chương trình còn huy động lực lượng giảng viên, sinh viên từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Theo lộ trình, dự án sẽ không bó hẹp trong một thể loại mà mở rộng sang dân gian, thính phòng cổ điển và nhạc trẻ, đảm bảo tính đa dạng để phục vụ nhiều đối tượng khán giả.

Dự án âm nhạc cuối tuần thu hút được đông đảo khán giả

Chia sẻ tại chương trình, NSƯT Quyền Văn Minh kỳ vọng: Chúng tôi sẽ thường xuyên được biểu diễn, mang đến nhiều gương mặt về nhạc Jazz. Từ lâu, nhạc Jazz vốn chỉ được biểu diễn trong các club, nhà hát,... nhưng hôm nay đã được đến gần hơn với công chúng.

NGUYỄN QUỐC