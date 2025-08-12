Chuẩn bị chu đáo cho chương trình “Thời cơ vàng”

Tại Hà Nội, điểm cầu chương trình truyền hình trực tiếp “Thời cơ vàng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại khu vực Cột cờ Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu.

Chương trình truyền hình trực tiếp "Thời cơ vàng" sẽ diễn ra tại khu vực Cột cờ Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Thời cơ vàng”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo kế hoạch, chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, chỉ đạo; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của UBND TP Hà Nội, UBND TPHCM và UBND TP Huế. Tại Hà Nội, điểm cầu đặt tại khu vực Cột cờ Hà Nội (28A Điện Biên Phủ, phường Ba Đình) với sự tham gia khoảng 3.000 đại biểu. Chương trình tổng duyệt sẽ diễn ra ngày 20-8 và truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút tối 22-8.

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, UBND TP Hà Nội giao Sở VH-TT Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì liên hệ, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tổ chức chương trình triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan về chương trình trên các tuyến đường phố gần nơi tổ chức sự kiện; phối hợp cung cấp, trưng bày tranh, ảnh, tư liệu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thành tựu của Hà Nội…

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở VH-TT hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam sử dụng hệ thống trình chiếu 3D mapping sẵn có tại Cột cờ phục vụ chương trình từ ngày 19-8 đến 22-8; tạo điều kiện để ban tổ chức sử dụng khu vực con đường đèn lồng trước Đoan Môn để trưng bày ảnh chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công an TP Hà Nội xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho đại biểu, khách mời tham gia chương trình.

Sở Y tế Hà Nội chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai các phương án y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, ứng trực cấp cứu (4 xe cứu thương), sơ cứu y tế phục vụ chương trình. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đảm bảo nguồn điện cung cấp liên tục, ổn định, an toàn phục vụ cho các hoạt động của chương trình; chuẩn bị nguồn điện dự phòng an toàn 200%.

NGUYỄN QUỐC