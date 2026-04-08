Chuẩn bị khởi công, động thổ các dự án cảng biển lớn dịp 30-4

Chiều 8-4, Sở Xây dựng TPHCM cho biết vừa báo cáo UBND TPHCM về việc triển khai các dự án cảng biển trọng điểm, dự kiến tổ chức khởi công, động thổ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Nhiều dự án đang được triển khai thi công quyết liệt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, nổi bật là dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) có quy mô 351,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 50.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm. Riêng giai đoạn 1 dự kiến đầu tư gần 14.900 tỷ đồng với công suất 2 triệu TEU/năm. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên đến nay chưa hoàn tất các thủ tục quan trọng về đất đai, môi trường, xây dựng. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cũng chưa đủ điều kiện thẩm định. Sở Xây dựng nhận định, với khối lượng công việc còn lớn, việc khởi công toàn bộ dự án trước ngày 30-4 là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. Trường hợp thuận lợi, chủ đầu tư chỉ có thể triển khai một số hạng mục chuẩn bị mặt bằng nếu đáp ứng điều kiện.

Đối với dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2), tổng vốn đầu tư khoảng 8.361 tỷ đồng, hiện đã cơ bản hoàn tất thủ tục đất đai và được thỏa thuận thông số kỹ thuật. Dự án đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Sở Xây dựng thống nhất đề xuất tổ chức lễ động thổ vào ngày 17-4-2026 do địa điểm nằm trong khu đất đã được giao.

Trong khi đó, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô lớn nhất với diện tích khoảng 571ha, tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng (tương đương 4,99 tỷ USD), công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm. Dù đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2025, dự án vẫn đang trong quá trình thẩm định lựa chọn nhà đầu tư và chưa hoàn tất các thủ tục liên quan. Do đó, sự kiện “Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược” chỉ có thể tổ chức sau khi được chấp thuận chính thức.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ thủ tục, đặc biệt về đất đai, môi trường và quy hoạch; đồng thời xem xét chấp thuận tổ chức lễ động thổ đối với dự án Gemadept và có chủ trương phù hợp đối với các dự án còn lại.

