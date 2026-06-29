Nhiều xe Honda SH125i, SH160i thu hồi để cập nhật phần mềm cụm đồng hồ

Trưa 29-6, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo về chương trình thu hồi để kiểm tra, cập nhật phần mềm cụm đồng hồ đối với xe mô tô Honda SH125i và SH160i do Công ty Honda Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam.

Honda đang thu hồi một số xe Honda SH125i và SH160i để cập nhật phần mềm cụm đồng hồ. Ảnh: HONDA

Chương trình thu hồi áp dụng đối với 89.908 xe Honda SH125i và SH160i được sản xuất từ ngày 25-8-2025 đến 28-4-2026. Chương trình cũng áp dụng đối với 68 cụm đồng hồ thay thế được lắp trên xe trong thời gian từ ngày 6-12-2025 đến 28-4-2026.

Theo Honda Việt Nam, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, trong điều kiện vận hành và môi trường sử dụng nhất định có thể phát sinh một số hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở mức 0 km/giờ, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng quãng đường đã đi, chẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn đến xe không khởi động được, đèn báo pha trên cụm đồng hồ không sáng.

Chương trình thu hồi được thực hiện nhằm kiểm tra và cập nhật phần mềm cụm đồng hồ, khắc phục tình trạng hoạt động không ổn định của bộ phận này. Honda Việt Nam cho biết, đến nay chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe. Việc cập nhật phần mềm được thực hiện nhằm bảo đảm cụm đồng hồ hoạt động theo thiết kế.

Chương trình này đã được triển khai từ ngày 25-6-2026 tại hệ thống cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Thời gian cập nhật phần mềm dự kiến khoảng 12 phút cho mỗi xe và được thực hiện miễn phí.

Tin liên quan Ford Việt Nam thu hồi một số xe Ranger, Everest đời 2026 để khắc phục lỗi gạt mưa

PHÚC VĂN